Lazio, Pinamonti e Noslin possono giocare insieme? L'idea studiata da Gattuso
RASSEGNA STAMPA - Nelle amichevoli giocate dalla Lazio durante la sosta, Gennaro Gattuso ha riproposto dall'inizio la coppia Noslin-Pinamonti, finora mai utilizzati insieme in campionato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico biancoceleste è pronto a considerare questa nuova soluzione come alternativa valida per l'attacco.
Nella partita contro l'Arezzo Pinamonti ha messo a segno la rete del vantaggio proprio su assist di Noslin e nell'ultima gara della sosta contro la Juve Stabia hanno segnato entrambi. L'ex Sassuolo non dà ancora la sensazione di aver raggiunto la forma ideale, e parte indietro nelle gerarchie, ma non è escluso che Ringhio possa continuare a farlo giocare insieme all'olandese nel 4-2-3-1.
I due possono partire titolari, soprattutto a causa delle loro caratteristiche complementari, e potrebbero configurarsi come un'opzione inedita da approfondire per Gattuso, in vista dei prossimi impegni in campionato e già nella partita contro il Monza: uno dietro all'altro nel 4-2-3-1 oppure uno affianco all'altro nel 4-3-3.