Lazio, i promossi dell'amichevole: ecco chi si è messo in mostra
RASSEGNA STAMPA - La Lazio scende in campo in amichevole contro la Juve Stabia e le risposte sono state decisamente diverse rispetto a quelle viste contro l'Arezzo una settimana prima. La squadra di Gennaro Gattuso pareggia 3-3. Segna, ma concede.
C'è chi si mette in mostra e chi, invece, delude le aspettative. A rientrare nella prima categoria c'è il solito Reda Belahyane, protagonista di un'ottima prova in entrambe le fasi. Il centrocampista marocchino viene indicato dal Messaggero come uno dei promossi della sfida di Formello.
Segnali di miglioramento sono arrivati, invece, da Pedraza autore dell'assist del momentaneo 2-1 per Zaccagni dopo un ottimo recupero e un'azione personale. Il quotidiano segnala anche una prestazione positiva anche di Dele-Bashiru, entrato a partita in corso dopo un lungo stop.