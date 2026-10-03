Lazio-Juve Stabia, Lotito presente a bordocampo insieme a Fabiani
03.10.2026 16:20 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
Assente nell'ultima uscita con l'Arezzo per l'impegno casalingo della Reggina, è tornato a Formello anche il presidente Lotito, presente a bordocampo insieme al direttore sportivo Fabiani per seguire la partita della Lazio insieme alla panchina contro la Juve Stabia.
Lotito già ieri aveva avuto un incontro a Formello con Gattuso, ed oggi si è trattenuto per assistere alla seconda amichevole dei biancocelesti nel corso di questa pausa Nazionali.
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.