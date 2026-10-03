Pato ricorda Gattuso al Milan: "Con lui era dura. A noi brasiliani diceva..."

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© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Nel panel "Rossonero per sempre", tenutosi al Festival dello Sport, l'ex attaccante brasiliano Pato ha ricordato il suo passato al Milan raccontando il suo rapporto con Gattuso, ora tecnico della Lazio. Di seguito le sue parole: "Al Milan con Rino (Gattuso) era dura. C'era un tavolo di soli brasiliani, Gattuso ci diceva: 'Ecco il resto del mondo'. Una volta feci un gesto mettendo con forza una cosa sul tavolo, lui mi prende per i capelli: 'Devi avere rispetto'. Era bellissimo".