Pato ricorda Gattuso al Milan: "Con lui era dura. A noi brasiliani diceva..."
03.10.2026 15:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Alberto Lingria/PhotoViews
Nel panel "Rossonero per sempre", tenutosi al Festival dello Sport, l'ex attaccante brasiliano Pato ha ricordato il suo passato al Milan raccontando il suo rapporto con Gattuso, ora tecnico della Lazio. Di seguito le sue parole: "Al Milan con Rino (Gattuso) era dura. C'era un tavolo di soli brasiliani, Gattuso ci diceva: 'Ecco il resto del mondo'. Una volta feci un gesto mettendo con forza una cosa sul tavolo, lui mi prende per i capelli: 'Devi avere rispetto'. Era bellissimo".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.