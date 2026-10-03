Lazio-Juve Stabia, in campo c'è anche un ex biancoceleste
03.10.2026 15:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
La Lazio è scesa in campo a Formello contro la Juve Stabia nella seconda amichevole della sosta per le nazionali. Una partita che entrambe le squadre useranno per perfezionare alcuni dettami tattici e mantenere lo stato atletico della squadra. In casa campana, però, sarà anche l'occasione per un calciatore di ritrovare il suo passato.
MAISTRO - Tra le fila della Juve Stabia, infatti, c'è Fabio Maistro. Centrocampista classe 1998 che nel 2019 la Lazio acquistò dal Rieti e che ha girato in prestito (Salernitana, Pescara e Ascoli) fino al 2022 quando è stato ceduto alla Spal. Nonostante sia stato per 3 anni un calciatore biancoceleste, però, Maistro non ha mai giocato neanche una partita con la Lazio.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.