Lazio-Juve Stabia, in campo c'è anche un ex biancoceleste

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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Lazio è scesa in campo a Formello contro la Juve Stabia nella seconda amichevole della sosta per le nazionali. Una partita che entrambe le squadre useranno per perfezionare alcuni dettami tattici e mantenere lo stato atletico della squadra. In casa campana, però, sarà anche l'occasione per un calciatore di ritrovare il suo passato.

MAISTRO - Tra le fila della Juve Stabia, infatti, c'è Fabio Maistro. Centrocampista classe 1998 che nel 2019 la Lazio acquistò dal Rieti e che ha girato in prestito (Salernitana, Pescara e Ascoli) fino al 2022 quando è stato ceduto alla Spal. Nonostante sia stato per 3 anni un calciatore biancoceleste, però, Maistro non ha mai giocato neanche una partita con la Lazio.