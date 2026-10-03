Francia - Italia, Frattesi ha convinto tutti: i quotidiani lo promuovono
03.10.2026 12:30 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Una prova da protagonista per Davide Frattesi nella sfida tra Italia e Francia. Il centrocampista della Lazio è stato premiato dai principali quotidiani sportivi. Di seguito le sue pagelle:
CORRIERE DELLO SPORT – Frattesi 6,5
GAZZETTA DELLO SPORT – Frattesi 7
CORRIERE DELLA SERA – Frattesi 6,5
IL TEMPO – Frattesi 6,5
IL MESSAGGERO – Frattesi 7
LA REPUBBLICA – Frattesi 6,5
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.