Calciomercato Lazio | Zhegrova: "Sono rimasto perché amo la Juve"

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CALCIOMERCATO LAZIO - In estate Edon Zhegrova è stato accostato alla Lazio. Alla fine, però, il kosovaro è rimasto alla Juventus, nonostante sia stato escluso da Spalletti dalla lista dell'Europa League. Ai microfoni di SportMediaset, l'esterno ha spiegato il motivo per cui non ha lasciato il club bianconero. Di seguito le sue parole.

"Sono davvero felice di essere alla Juventus, è un grande club e non posso che essere contento di compagni, società, mister e tutta la squadra. Per me è un privilegio farne parte, darò il meglio di me stesso ogni volta che scenderò in campo. Amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande. Quando mi hanno acquistato ero davvero felice, non volevo lasciarla in questo modo. Sono voluto rimanere e ora voglio fare grandi cose".