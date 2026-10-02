Lazio, Massimo Maestrelli incontra Gattuso: "Forza Rino!" - FOTO

02.10.2026 17:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Massimo Maestrelli incontra Gattuso: "Forza Rino!" - FOTO

Incontro speciale a Formello. Massimo Maestrelli insieme a Gennaro Gattuso: il figlio di Massimo, allenatore del primo scudetto della Lazio del 1974, ha fatto visita nel centro sportivo all'attuale tecnico biancoceleste. Il tutto testimoniato da uno scatto pubblicato su Instagram: "Forza Rino, c’è molto di più oltre al Ringhio", si legge nella descrizione. Di seguito la foto.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.