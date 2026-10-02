Ex Lazio | Castrovilli: "Ho tanta voglia di ripartire. Devo ritrovare..."

L'ex centrocampista della Lazio Gaetano Castrovilli, attualmente svincolato, ha concesso un'intervista a FirenzeViola, esprimendo la sua voglia di ripartire oltre gli impedimenti dei vari infortuni che spesso lo hanno tenuto lontano dal campo. Di seguito le sue parole: "Voglia di ripartire? Sì, e viene anche da quello che gli infortuni mi hanno impedito di fare, da dove sarei potuto arrivare. Però non voglio più guardare al passato. Devo smettere di ripetermi che sono il Castrovilli di prima: quello era giovane e spensierato, oggi sono più maturo. Devo ritrovare la leggerezza che gli infortuni e le difficoltà mentali mi hanno tolto. Ora sono una scommessa per tutti e sta a me decidere del mio futuro".

autore Francesco Montano Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge. F_Montano1