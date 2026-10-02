"La cosa che mi piace di più? La Lazio prima!", le parole dell'ex Mendieta
02.10.2026 11:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Federico De Luca
Raggiunto dai microfoni de il Corriere dello Sport l’ex calciatore della Lazio Gaizka Mendieta ha toccato molti temi tra cui quello della squadra di Gattuso dando una sua visione sulla Serie A.
“La cosa che mi piace di più della Serie A? Che la Lazio è prima! Oggi l’Inter è una corazzata. Penso a Chivu ed è bello vedere ex calciatori diventare allenatori. Però mi fa un po’ di pena vedere l’Italia fuori da tre Mondiali”.
“Se seguo la Lazio? Vedo soprattutto i risultati”.
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