Lazio, Cataldi e Rovella ritardano il rientro in gruppo: i possibili scenari

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RASSEGNA STAMPA - Maledetta pubalgia! Il centrocampo è in emergenza. Cataldi e Rovella sono ancora ai box, fermi da diverse settimane e stanno facendo fatica a recuperare, rallentati dai continui fastidi muscolari. Le preoccupazioni, spiega il Corriere dello Sport, sono aumentate col passare del tempo visto il ritardo dei rientri dei centrocampisti che, al momento, sono ancora un’incognita. La causa del problema potrebbe essere la stessa, associabile all’intervento effettuato per risolvere la pubalgia.

Rovella, prosegue il quotidiano, è quello più vicino al rientro in gruppo. Salvo sorprese, dovrebbe farsi rivedere tra qualche giorno a ridosso della ripresa col Monza. Era finito in infermeria col Genoa per una lesione al polpaccio, Gattuso sperava di rivederlo prima e sfruttare al massimo la sosta per rimetterlo in condizione e inserirlo nella lista dei convocati. Ma i piani non sono andati come s’immaginava. Gli esami a cui l’ex biancorosso si è sottoposto hanno consigliato di procedere con cautela, c’è un edema che ha spinto lo staff a non affrettare i tempi.

Cataldi invece, si è trattato di una ricaduta. Un problema al quadricipite, ha fatto sapere il club senza specificare i tempi di recupero. Era stato convocato simbolicamente con Milan e Venezia, ora - aggiunge il quotidiano - ci riproverà per la trasferta a Torino contro la Juventus. Ma niente è scontato. Servirà pazienza.

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