Francia-Italia, le probabili formazioni: Mancini punta ancora su Frattesi

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Terza giornata di Nations League. L'Italia affronta la Francia di Zidane dopo la vittoria contro la Turchia, che ha messo da parte il brutto ko contro il Belgio. Il ct Mancini ritroverà Calafiori a sinistra e Mancini al centro con Bastoni, di fronte a Donnarumma in porta. A destra va verso la conferma Kayode al posto di Di Lorenzo. A centrocampo dovrebbe rientrare dall'inizio Barella, con Frattesi mezzala e Tonali in regia. In attacco potrebbe riposare Pio Esposito: scalpita Kean per una maglia da titolare. Senza Zaniolo e Raspadori che hanno lasciato il ritiro azzurro, c'è comunque ampia scelta sugli esterni: in vantaggio Cambiaghi e Sebastiano Esposito.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Diouf, Upamecano, Jacquet, Kalulu; Camavinga, Da Cunha, Cherki; Olise, Dembélé, Doué. Ct: Zidane.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, Kean, Cambiaghi. Ct: Mancini.