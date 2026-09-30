Lazio, come stanno Rovella e Cataldi: ecco quando torneranno

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RASSEGNA STAMPA - Rallentamenti inattesi a centrocampo. Per un Belahyane che prende spazio e convince ci sono un Cataldi e un Rovella ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici, lasciando la Lazio di Gattuso con una sola scelta in mediana.

Contro il Monza, però, almeno uno dei due potrebbe rientrare per la panchina. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, gli accertamenti di Rovella hanno evidenziato la presenza di un piccolo edema al polpaccio, ma nella gara da ex il centrocampista ha ancora qualche speranza di convocazione.

Sospiro di sollievo poi per Cataldi: i nuovi esami hanno scongiurato il peggio e dopo le convocazioni simboliche contro Milan e Venezia potrebbe ottenerne un’altra contro il Monza per poi sperare di tornare effettivamente a disposizione nel match con la Juventus.