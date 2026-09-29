Lazio, Frattesi a Sky dopo Turchia-Italia: "Ho il fuoco dentro, spero di..."

Dopo l'inizio di stagione straripante con la Lazio, Davide Frattesi si è reso protagonista con un gol anche con la maglia dell'Italia. Al termine della sfida contro la Turchia, vinta dagli 4-1 Azzurri, il centrocampista biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la gara. Di seguito le sue parole:

"Era parecchio che non segnavo in Nazionale, serviva dare una riposta dopo la partita di venerdi. Penso questo sia il modo giusto per ripartire e rilanciare un corso che spero dia tante soddisfazioni al popolo italiano. Avevo tanta voglia, essere decisivo qui passa dal fatto di essere decisivo nel club e soprattutto di giocare. Questo era il mio obiettivo, ero motivato ma non pensavo di iniziare così bene. Ho il fuoco dentro, spero di continuare a contribuire con altri gol. In campo mi son sentito benissimo, davanti ho giocato con ragazzi che conosco da anni, son venute giocate semplici anche se semplici non sono. Mancini mi ha deto "Mi raccomando sulla ribattuta", e il consiglio è andato bene (ride, ndr). Esposito? Normale l'emozione, ha dimostrato che queste partite le può fare, siamo contenti".