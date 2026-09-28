Italia, Kayode: "Non mi aspettavo di esordire così. Fantastico aver vinto qui"
28.09.2026 23:01 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Anche Michael Kayode ha analizzato ai microfoni della Rai la vittoria dell'Italia contro la Turchia. Ecco allora le parole del calciatore del Brentford a qualche minuto dal triplice fischio:
"Non mi aspettavo di esordire in questo modo, sono felice. Nel primo tempo abbiamo giocato con una semplicità e con una cattiveria agonistica fantastica. Avevamo voglia di dimostrare, era una partita difficilissima in uno stadio incredibile, aver vinto qui è fantastico. Volevamo dimostrare e suonare la carica. Adesso aspettiamo la Francia. Rimesse laterali? Abbiamo provato qualcosa, ma oggi non era facile".
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.