PRIMAVERA | Lazio, ora è ufficiale: ecco l’avversaria in Coppa Italia
28.09.2026 17:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
La sosta per le nazionali coinvolge anche la Lazio Primavera, ferma in queste settimane e in attesa di riprendere la propria stagione. Che, tra circa un mese, passerà anche per l’esordio stagionale in Coppa Italia. I biancocelesti, infatti, scenderanno in campo - in attesa di ufficialità - mercoledì 28 ottobre al Fersini nei trentaduesimi della coppa nazionale. L’avversario di turno sarà il Sudtirol, che nel weekend ha superato l’Ascoli per 4-2 nel secondo turno preliminare dopo aver sconfitto ad agosto il Cosenza nel primo turno.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.