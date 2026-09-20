Dalla Lazio alla nazionale, garantisce Amarildo: Veridiano si prende anche la Grecia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ci ha messo poco Lucas Veridiano a diventare protagonista assoluto con la maglia della Lazio. Sedici anni compiuti a gennaio, il difensore centrale è arrivato a Formello a inizio estate grazie all’intervento di Amarildo, uno che la Lazio la conosce bene. L’ex biancoceleste - come vi avevamo raccontato -già nello scorso inverno aveva accompagnato il difensore e la sua famiglia nella Capitale per un primo contatto con l’ambiente biancoceleste, quindi il ritorno in estate per mettere tutto nero su bianco con la firma del biennale che ha legato il giovane calciatore alla Lazio.

Alto 187 centimetri, Lucas Veridiano è un destro naturale ed è arrivato a Formello per alternarsi tra Lazio Under 17 e Primavera. In possesso di passaporto greco, brasiliano e statunitense, viene considerato tra i migliori prospetti del calcio giovanile ellenico. E ci ha messo poco a farsi notare anche a Formello: in attesa dell’esordio con la Primavera, il difensore è diventato un pilastro dell’Under 17 di Alessio Fazi. Tre giornate di campionato e altrettante gare da titolare, con un bilancio complessivo di sei punti in classifica per la squadra biancoceleste.

Prestazioni sempre importanti da parte di Veridiano, che gli hanno permesso subito di diventare fondamentale per la Lazio Under 17 e che hanno avuto risalto anche fuori dai confini nazionali. A premiare ulteriormente la crescita continua del difensore biancoceleste è arrivata la convocazione della selezione Under 17 della Grecia per le gare valide per le qualificazioni agli Europei di categoria. Un ulteriore traguardo raggiunto in un percorso di crescita che Lucas Veridiano sta vivendo sognando un giorno di arrivare a calcare i palcoscenici più importanti.