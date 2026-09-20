Frosinone show allo Stirpe: il Como manca l'aggancio al primo posto

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© foto di Federico De Luca 2026

Frosinone show allo Stirpe. Calò e Kvernadze, con il grandissimo aiuto di Palmisani tra i pali, stendono il Como. I gialloblù dominano nel primo tempo e vanno subito avanti per 2-0 nei primi quaranta cinque minuti. La squadra di Fabregas non riesce a recuperare e perde la prima partita del suo campionato. Niente aggancio al primo posto, quindi, dove restano Inter, Roma e Lazio a pari merito (quota 13). La formazione di Alvini invece raggiunge proprio i lariani salendo a 10 punti in classifica.