PRIMAVERA | Punzi: “Grande esordio di Kovac e non solo, la Lazio sta crescendo”

Al termine della gara tra Lazio Primavera e Juventus è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club il tecnico bianccoceleste Francesco Punzi. Di seguito le sue parole: “Prestazione in crescendo, nel primo tempo la Juventus ha fatto molto meglio di noi e meritava sicuramente il vantaggio, sfiorando anche il doppio vantaggio. Nel secondo tempo è stato l’opposto se non di più: abbiamo pareggiato e poi prodotto tantissimo, siamo sodisfatti del secondo tempo pur sapendo di dover migliorare molto. Non possiamo però non fare i complimenti ai ragazzi per la grande forza avuta oggi contro una squadra che prestissimo penso risalirà la classifica per qualità e gioco”.

“Complimenti anche al loro mister, ma anche a noi che siamo stati bravi e potevamo vincere. Andare via col rammarico in parte disturba ma fa anche capire la prestazione prodotta. Siamo a dieci punti in cinque partite, dobbiamo migliorare ma siamo soddisfatti. Abbiamo preso tre traverse, due su due bellissimi gesti tecnici. E abbiamo prodotto tante occasioni e tanti presupposti. La prestazione ci lascia soddisfatti, come i risultati che stiamo ottenendo. Questa sosta ci aiuterà a recuperare qualcuno che è fuori, a recuperare energie e a migliorare la condizione di qualcuno che è arrivato un po’ in ritardo, poi ci sarà tutto il resto della stagione in cui ogni gara sarà una finale come fatto oggi, andando oltre le energie fisiche con tanti giocatori che hanno finito in riserva”.

“Abbiamo centrocampisti con caratteristiche che ci permettono di fare bene duello e non possesso. Dopo trenta minuti abbiamo cambiato qualcosa dal punto di vista del sistema di gioco, Canali ha dato equilibrio e siamo stati bravi. Ma ciò che ha fatto la differenza è l’interpretazione dei calciatori: nel calcio va messa tutta la partita sulla bilancia e quindi va bene così. Abbiamo anche attaccanti che fanno dell’attacco alla profondità la loro arma migliore e cerchiamo di esaltarne le doti. Oggi hanno anche giocato tre 2009 dal primo minuto, è frutto di quanto fatto dalla società sul mercato e sulla crescita del vivaio”.

“Oggi ha fatto anche il suo esordio Kovac, subito con una grande patita. Quando si ha la possibilità di far giocare ragazzi al primo anno significa che il settore giovanile in toto sta lavorando bene per accrescere la qualità del prodotto a disposizione. Dare pochi riferimenti ci sta portando vantaggi, Eone e Landi hanno fatto la differenza nel secondo tempo tenendo palloni e lavorando proprio da attaccanti. Non facciamo mai menzioni personali ma oggi è giusto fare un complimento a Pannozzo che oggi ha fatto una partita davvero di livello che ci ha permesso di rimanere in gara, facendo anche un’intervento a cinquanta metri dalla propria area con tempismo e crescita costante, merita i complimenti per il percorso fatto dallo scorso anno. È l’emblema della meritocrazia”.

“Ora la sosta: ci sarà qualche giorno di riposo in più, poi avremo due settimane diverse provando a mettere dentro qualche amichevole se riusciamo, poi nella terza prepariamo invece la gara con il Bologna che è tra le grandi favorite al titolo. Dovremo farci trovare pronti”.