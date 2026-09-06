Settore giovanile | Vince la Lazio U18 di Lombardi, bene anche l’U17

Fonte: sslazio.it

È la domenica perfetta quella che viene archiviata dalle giovani aquile. Nel primo weekend del mese di Settembre, le compagini biancocelesti conquistano 2 vittorie su 2: volano Under 18 e Under 17.

Le aquile classe 2009 di Cristiano Lombardi si lasciano alle spalle la sconfitta contro il Napoli e, alla seconda giornata del campionato nazionale Under 18, mettono in cassaforte i primi tre punti della stagione. La Lazio vince la sfida casalinga contro i pari età del Torino 3 a 2.

La squadra granata passa in vantaggio dopo appena 2 giri sul cronometro, ma sono bravi i capitolini a reagire ed a prendere in mano le redini del match. Al 15' Aprea viene atterrato dentro l'area di rigore, non ci sono dubbi per il direttore di gara, è rigore. Si incarica del tiro Morelli e con freddezza spiazza il portiere e riporta il risultato sull'1 a 1. I biancocelesti continuano a creare occasioni ed appena quattro minuti più tardi passano in vantaggio, questa volta è La Corte a spedire la sfera in fondo al sacco. Primo gol con l'aquila sul petto per il giocatore arrivato dal Palermo. Prima di far rientro negli spogliatoi, Aprea è ancora protagonista, questa volta è lui ad entrare nel tabellino dei marcatori per il 3 a 1 a fine primo tempo. Nella ripresa, i biancocelesti abbassano i ritmi, complice anche il caldo eccessivo, ma continuano a creare gioco ed occasioni, non riuscendo a calare il poker. Al 20' il Torino accorcia le distanze con il neoentrato Boulifi, la Lazio non ci sta e tiene testa ai piemontesi fino al triplice fischio. Le aquile di mister Lombardi, con determinazione, si prendono la vittoria per 3 a 2. Esordio casalingo positivo per la Lazio Under 18.

Fischio d'inizio sul campionato nazionale Under 17 Serie A e B e le aquile di Alessio Fazi iniziano la stagione ad ali spiegate. Prima giornata e subito un big match tra Lazio e Napoli, ma il risultato recita una partita a senso unico: i biancocelesti vincono con un netto 4 a 0.

I primi minuti del match sono combattuti, ma i padroni di casa non ci mettono molto ad indirizzare la gara nel verso giusto. Una Lazio combattiva crea diverse occasioni dalle parti di Gallinaro, ma la poca concretezza lascia il risultato bloccato fino al 34' quando Grisari si incarica di battere un calcio di punizione e, con una pennellata perfetta, spedisce la sfera in rete per l'1 a 0. Due minuti più tardi il raddoppio dei biancocelesti viene fermato dal palo e da un miracolo del numero uno campano, ma il gol è nell'aria. Prima di far rientro negli spogliatoi, la Lazio si guadagna un calcio di rigore, è il capitano Gianmarco Ricci ad andare sul dischetto e, con freddezza, sigla la rete per 2-0. Nella ripresa la storia non cambia, dopo appena 2 giri sul cronometro Mistretta gonfia la rete per il 3 a 0. Al 9' c'è un altro rigore guadagnato dai biancocelesti, questa volta è Veridiano, difensore brasiliano, ad essere atterrato in modo irregolare. Dagli 11 metri è ancora Ricci ad incaricarsi del tiro e, per la seconda volta non sbaglia, siglando il 4 a 0 e la sua doppietta personale. Il Napoli cerca la reazione, ma è brava la Lazio a contenere le avanzate degli avversari. non concedendo neanche il gol della bandiera. Al triplice fischio, la sfida del Centro Sportivo 'La Borghesiana' si tinge di biancocelesti, Lazio batte Napoli 4 a 0. Inizia al meglio la stagione per l'Under 17 di mister Fazi.

I risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali - 2^ Giornata

LAZIO-TORINO 3-2

Marcatori: 2'pt Malidor (T), 15'pt rig. Morelli (L), 19'pt La Corte (L), 43'pt Aprea (L), 20'st Boulifi (T)

LAZIO: Quadrelli (GK), Iovane, Ansideri, D'Agostino (9'st Bruscaglia), Riggi (38'st Parla), Miloiu, Aprea (38'st Maggiora Vergano), Morelli, La Corte (22'st Zero), Lulaj, Dimaggio (38'st Santolini). A disp.: Giuliani (GK), Bellissima, Morucci, Mennea. All.: Lombardi.

TORINO: Boerleider (GK), Antonelli (15'st Befani), Cai (23'st Juhasz), Mukerjee, Burg, Piano (15'st Pierro), Pagliano (1'st Boulifi), Ramondetti (15'st Marangon), Russo (15'st Black), Malidor (32'st Soye), Materazzi (1'st Maroglio). A disp.: Salaroglio (GK). All.: Leardi.

Under 17 Nazionali – 1^ Giornata:

LAZIO-NAPOLI 4-0

Marcatori: 34'pt Grisari (L), 45'pt rig., 2'st Mistretta (L), 9'st rig Ricci Gian. (L)

LAZIO: Bekirov (GK), Ricci Gian., Tappi, Grisari (23'st Ricci Gab.), Monti M. (23'st Maglione), Veridiano (23'st Tocci), Collura (11'st Rago), Sulaj (32'st Miarelli), Nedev (23'st Tacchi), Elena (23'st Scrofani), Mistretta (11'st Tolomeo). A disp.: Palombi (GK). All.: Fazi.

NAPOLI: Gallinaro (GK), Di Pietro (28'st Tambaro), Di Vico, De Crescenzo, Cafasso, Cacciapuoti (16'st Di Fusco), Colavecchia (2'st Di Tella), Petriccione (28'st Schiattarella), Somma (28'st Sanzone), Lombardo (2'st Daloia), Carafa (16'st Buondonno). A disp.: Coppola (GK), Aragione. All.: Fusaro.