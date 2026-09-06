Udinese, Runjaic: "Non sarà facile affrontare la Lazio". E su Gattuso...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della sfida contro la Lazio, Runjaic ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico dell'Udinese: "Come si affronta la Lazio? Hanno un po' cambiato il loro stile di gioco rispetto all'anno scorso anche se il modulo è lo stesso. Hanno buone ali come Zaccagni, Isaksen, Cancellieri, calciatori molto buoni, bravi nell'uno contro uno, che possono attaccare la profondità, liberare i compagni. C'è anche un terzino straordinario come Nuno Tavares. Hanno anche un centrocampo molto forte e sono una squadra molto buona, l'anno scorso hanno avuto qualche difficoltà ma sono arrivati davanti a noi in classifica. Il cambio allenatore ha portato energia nella squadra, non sarà facile affrontarla, dovremo essere posizionati bene. Non dovremo concedere situazioni facili, in quanto è una squadra brava nell'uno contro uno. Dobbiamo essere concentrati, attenti sulle palle lunghe. Verranno qui per fare tre punti e noi faremo tutto quello che è in nostro potere per ottenere i punti, non siamo i favoriti ma siamo in casa davanti ai nostri tifosi, servirà una grande prestazione per ottenere un risultato positivo. Se entriamo nel giusto ritmo durante la gara possiamo creare le occasioni per segnare. Magari non sarà una gara troppo tattica, siamo due squadre che comunque cercano di giocare a calcio".

"Ovviamente Bayo potrebbe giocare titolare, c'è ancora la rifinitura da fare. Abbiamo già una certa idea in mente e ogni giocatore ha bisogno di fare minuti. Servono una decina di partite per arrivare al 100% della condizione sia fisica che mentale, non bisogna quindi cambiare troppo in queste gare. Abbiamo fatto un po' di turnover in Coppa, ma stiamo lavorando su determinati meccanismi. Ci sarà chiaramente qualche posizione da coprire, Zaniolo è infortunato e non ci sarà. Unai Gomez è stato schierato lì, Bayo ha fatto un'ottima gara con il Venezia, ma anche Unai Gomez si è disimpegnato bene e ci sono anche un paio di alternative. Non posso dirvi quindi l'undici titolare, posso dire che giocheremo contro una squadra forte come la Lazio, con ottime individualità e che sarà seguita da tanti tifosi. Sarà una gran bella partita. Noi dobbiamo farci trovare pronti in caso di assenze, Davis comunque c'è, giocherà la terza gara, magari non farà tutti e novanta i minuti".

"Porta inviolata? Gli errori possono capitare, siamo stati puniti, gli avversari fanno gol e ne hanno fatti di belli. Sappiamo di dover migliorare sull'aspetto difensivo e cercare di non andare a subire più di un gol a gara, quindi 38. E' un obiettivo ambizioso, è importante mantenere la porta inviolata, ma bisogna anche considerare che il Monza è un'ottima squadra, vedrete che farà buoni risultati. Il Como sappiamo che forza abbia, il Napoli ieri subisce tre reti. Vogliamo mantenere una certa stabilità difensiva, ma cercando comunque di fare gol".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE