Lazio - Milan, Olimpico deserto e invasione rossonera: il dato sui biglietti

06.09.2026 09:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio - Milan, Olimpico deserto e invasione rossonera: il dato sui biglietti
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RASSEGNA STAMPA - È iniziata da pochi giorni la vendita dei biglietti per assistere alla gara tra Lazio e Milan in programma allo stadio Olimpico sabato 12 settembre, ma il quadro in vista del match è già chiaro.

L’Olimpico resterà deserto, nessun passo indietro da parte dei tifosi della Lazio come ribadito con un comunicato in risposta alle parole di Fabiani. Non a caso, scrive il Corriere dello Sport oggi, sono circa 2000 i biglietti acquistati dai tifosi biancocelesti per la gara con il Milan.

Diverso il discorso per quanto riguarda i tifosi rossoneri. Sempre secondo il quotidiano, infatti, circa 3000 sono i biglietti acquistati dai tifosi del Milan per la sfida con la Lazio, preannunciando un Olimpico di fatto invaso dai sostenitori della squadra di Amorim.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.