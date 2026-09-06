Lazio - Milan, Olimpico deserto e invasione rossonera: il dato sui biglietti
RASSEGNA STAMPA - È iniziata da pochi giorni la vendita dei biglietti per assistere alla gara tra Lazio e Milan in programma allo stadio Olimpico sabato 12 settembre, ma il quadro in vista del match è già chiaro.
L’Olimpico resterà deserto, nessun passo indietro da parte dei tifosi della Lazio come ribadito con un comunicato in risposta alle parole di Fabiani. Non a caso, scrive il Corriere dello Sport oggi, sono circa 2000 i biglietti acquistati dai tifosi biancocelesti per la gara con il Milan.
Diverso il discorso per quanto riguarda i tifosi rossoneri. Sempre secondo il quotidiano, infatti, circa 3000 sono i biglietti acquistati dai tifosi del Milan per la sfida con la Lazio, preannunciando un Olimpico di fatto invaso dai sostenitori della squadra di Amorim.