Sassuolo, Palmieri su Pinamonti alla Lazio: "Giocatore di prima fascia..."

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Nel corso della conferenza stampa odierna, il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri ha parlato del mercato fatto dal club neroverde, tornando sulla cessione di Pinamonti alla Lazio. Di seguito le sue parole: "Le cessioni di Muharemovic e Pinamonti? Tutte le trattative hanno delle difficoltà, è normale che parliamo di loro due che sono due giocatori di prima fascia, sono state trattative impegnative ma abbiamo cercato di fare il meglio per la società e per i ragazzi perché loro sono andati in due club importanti, ma anche con Moro, Iannoni, abbiamo cercato anche di far le cose in una certa maniera per dare sostenibilità al lavoro da fare per una società di calcio e penso che in futuro si debba pensare sempre a questo perché le proprietà hanno grandissimo impegno sotto l'aspetto economico e ci vuole grande rispetto per loro".