Lazio, Garbo su Fabiani: "L'appello ai tifosi? Bel discorso, ma inutile"
04.09.2026 16:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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In conferenza stampa, a margine della presentazione dei nuovi arrivi, Fabiani ha lanciato un appello ai tifosi. L'argomento è stato ripreso nella giornata di oggi da Garbo, ospite nel pomeriggio a TMW. Queste le sue considerazioni: "Discorso bello e condivisibile, ma inutile. Solo Lotito può risolvere veramente questo problema".
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