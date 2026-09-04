Atalanta, Sarri sulla Roma: "È una partita particolare. Stimo Gasperini, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarri ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia di Roma - Atalanta. L'ex allenatore della Lazio si è soffermato sulla sfida, ma anche sulla rivalità che ha vissuto in particolar modo quando era seduto sulla panchina biancoceleste. "Nutro una forma di rispetto per la Roma. Sarà una partita certamente particolare" ha detto il toscano rispondendo a chi gli ha chiesto se lo vivesse come un derby.

Poi, soffermandosi sugli avversari e su Gasperini ha aggiunto: "Gasperini è un mister fortissimo: si è visto nella storia vincere tanti mister con tanti stili di gioco. Per lui ho grande stima. Come vedo la Roma? Una squadra che si è rinforzata ulterioremente. Mi meraviglierei se la Roma non lottasse per lo Scudetto. Malen è in stato di grazia quindi sarà importante bloccarlo. Noi la partita l'abbiamo preparata normalmente: siamo l'unica squadra in Italia che ha fatto quattro partite in 11 giorni. Qualche problema ci sta creando, però è fondamentale fare bene. Sarà una partita sicuramente difficile, ma proveremo a giocarcela".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE