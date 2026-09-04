Settore giovanile | Lazio, dall'U17 all'U18: il programma del weekend
Il mese di settembre riparte con un weekend di impegni per il settore giovanile della Lazio, con gli incontri in programma di due squadre biancocelesti.
Infatti, come comunicato dalla società sul sito ufficiale, domenica 6 settembre i ragazzi dell'Under 18 di Cristiano Lombardi saranno impegnati al "Salaria Sport Village" nella seconda giornata di campionato contro il Torino, alla ricerca dei primi tre punti stagionali. Nel pomeriggio, invece, la squadra di Alessio Fazi farà il suo esordio nel campionato Under 17 contro il Napoli, al Centro Sportivo "La Borghesiana".
Di seguito gli orari ufficiali delle partite:
Under 18 Professionisti - 2^ Giornata
LAZIO-TORINO
Domenica 6 Settembre, ore 11, ‘Salaria Sport Village’ - Roma
Under 17 Serie A e B – 1^ Giornata
LAZIO-NAPOLI
Domenica 6 Settembre, ore 15, Centro Sportivo 'La Borghesiana' - Roma