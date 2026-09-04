Calciomercato Lazio | Spuntano due nomi nuovi dagli svincolati per la difesa

04.09.2026 11:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Spuntano due nomi nuovi dagli svincolati per la difesa

RASSEGNA STAMPA - Dal sempre presente Diogo Leite, su cui non arrivano particolari riscontri, fino al complicato nome di Alaba, ma non solo. Nonostante la Lazio annunci di non aver fretta di intervenire sul mercato degli svincolati per rinforzare la difesa, il club biancoceleste continua a guardarsi intorno.

E, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nell’elenco sono finiti due nomi nuovi. Il primo è quello di Joao Silva, difensore portoghese gestito dagli stessi agenti di Doekhi. A gennaio compirà 28 anni ed è reduce da un prestito nella seconda serie brasiliana.

Il secondo è quello di Jonathan Panzo, 26 anni a ottobre s fermo dopo l’ultima stagione vissuta tra Rio Ave e Birmingham. Nomi per ora soltanto accostati alla Lazio, che sembra non avere fretta di intervenire.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.