Lazio, Fabiani spiega il progetto giovani. E cita Floriani come esempio

Fabiani ha preso parola in conferenza stampa a margine della presentazione dei nuovi acquisti. Il direttore sportivo si è soffermato su più temi, dal mercato alle questioni interne passando anche per il progetto giovani. A tal proposito, ha spiegato: "In estate tutti vincono il campionato e ci sono buoni propositi, il campo è il giudice supremo, a fine stagione vedremo cosa saremo riusciti a fare. Sul progetto serve un mix, non troppo datati, né troppo giovani. Per tanti anni si è parlato del settore giovanile, oggi c'è Floriani e pochi lo sottolinea. L'abbiamo svezzato nelle giovanili, si è fatto le ossa e Gattuso ora l'ha messo negli undici titolari. Significa avere un minimo di progettualità o sbaglio?".

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