Lazio, la formula di Dia al Rennes: c'è un dettaglio sul riscatto

Boulaye Dia è ufficialmente un nuovo giocatore del Rennes. Il centravanti senegalese ha lasciato la Lazio proprio nell'ultimo giorno di mercato tornando in Ligue 1. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la formula del trasferimento è quella di un prestito oneroso a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 8. L'acquisto a titolo definitivo, però, è legato alle prestazioni del club francese in questa stagione: il riscatto, infatti, scatterà alla salvezza del Rennes.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03