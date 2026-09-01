DIRETTA - Calciomercato, le altre: Kone verso il Chelsea, ora la Roma...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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AGGIORNAMENTO ORE 10:50 - A Bologna è arrivato Mbangula per le visite mediche: è il sostituto di Rowe. Il Torino invece cerca l'intesa per l'arrivo di Mandragora dalla Fiorentina.

AGGIORNAMENTO ORE 10:40 - La Roma si prepara a salutare Manu Kone: come riportato da SkySport, il centrocampista ora è vicinissimo al Chelsea per un totale di circa 52 milioni di euro. Nell'operazione dovrebbe rientrare anche Gittens. Nella lista dei sostituti, la società giallorossa ha inserito Fofana del Milan, Hojberg del Marsiglia e Mandela Keita del Parma.

AGGIORNAMENTO ORE 10:25 - Come riportato da Fabrizio Romano, il Genoa saluta Norton-Cuffy: va all'Hull City in Premier League. I rossoblù chiudono quindi per Cody Drameh e Woyo Coulibaly.

AGGIORNAMENTO ORE 10:05 - Per l'Atalanta di Sarri arriva Jonathan Rowe dal Bologna: visite mediche in corso. La Roma invece torna su Gittens del Chelsea, come raccontato da Alfredo Pedullà.

AGGIORNAMENTO ORE 9:20 - La Roma può perdere Manu Kone: come riportato da Matteo Moretto, sul centrocampista c'è l'interesse del Chelsea. La Juventus invece saluta David, in partenza per unirsi all'Atletico Madrid. In bianconero arriverà Woltemade dal Newcastle. Nuovo acquisto in vista anche per il Torino: c'è Nathan Patterson dell'Everton, come raccontato da Fabrizio Romano.

DIRETTA CALCIOMERCATO - Ultimo giorno di calciomercato. Il gong è fissato per questa sera alle ore 20. Si concluderanno tutti gli ultimi affari sia in entrata che in uscita in Serie A. Dopo di che parlerà solo il campo: l'appuntamento sarà a gennaio per la sessione invernale.