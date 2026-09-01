Calciomercato Lazio | Romagnoli, ultima chance: duello tra Atalanta e Al Sadd

RASSEGNA STAMPA - Ultime ore per capire il futuro di Alessio Romagnoli. Si arriverà presto a una decisione, visto che siamo ormai agli sgoccioli del mercato estivo. Come riportato da Il Messaggero, restano in corsa sia l'Atalanta che l'Al Sadd: il club nerazzurro ha tempo fino alle 20 per far arrivare il centrale; i qatarioti invece hanno un po' di tempo in più (il mercato lì chiude alle 23).

Entrambe le squadre faranno un tentativo, ma non è escluso che alla fine il difensore possa comunque restare a Formello (come già successo). Da inizio agosto è rientrato a disposizione di Gattuso, ma fin qui non ha preso parte alle gare ufficiali. Lo spartiacque è proprio la fine del mercato: sarà addio o permanenza, a un anno dalla scadenza del suo contratto nel 2027 (che salvo clamorose sorprese non sarà rinnovato).