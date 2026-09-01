Calciomercato Lazio | Begraoui, Romano conferma: "È molto vicino!"
01.09.2026 01:28 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
CALCIOMERCATO LAZIO - Usciti Dia e Ratkov, la Lazio si avvicina al loro sostituto. In queste ore, infatti, la società biancoceleste sta cercando definire l'arrivo di Yanis Begraoui dall'Estoril Praia, squadra di massima serie portoghese. A confermare l'indiscrezione è stato anche il noto esperto di mercato, Fabrizio Romano, che sui propri canali social ha scritto: "Lazio, vicino il nuovo attaccante Yanis Begraoui dell’Estoril. Affare impostato in questi minuti. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.