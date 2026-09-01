Calciomercato Lazio | Begraoui, Romano conferma: "È molto vicino!"

CALCIOMERCATO LAZIO - Usciti Dia e Ratkov, la Lazio si avvicina al loro sostituto. In queste ore, infatti, la società biancoceleste sta cercando definire l'arrivo di Yanis Begraoui dall'Estoril Praia, squadra di massima serie portoghese. A confermare l'indiscrezione è stato anche il noto esperto di mercato, Fabrizio Romano, che sui propri canali social ha scritto: "Lazio, vicino il nuovo attaccante Yanis Begraoui dell’Estoril. Affare impostato in questi minuti. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto".

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_