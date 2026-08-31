Lazio, Agostinelli: "Gruppo coeso con Gattuso. Mercato? Oltre le premesse"

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Raggiunto dai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli ha detto la sua su questo inizio di stagione della Lazio e anche sul mercato, a 24 ore, dalla chiusura ufficiale: “Al di là delle due vittorie, sto vedendo dalla Lazio la crescita del gioco. Si stanno trovando i giusti meccanismi e c’è anche morale. Noto che il gruppo è molto unito e connesso con Gattuso, sembra un bel gruppo. Si nota da tanti atteggiamenti, poi è presto per capire dove potrà arrivare".

"Con il Genoa ha creato e concesso poco. Non si possono dare giudizi definitivi, ma questo inizio di campionato ha fatto contenti tutti e aggiunge fiducia. Andiamo avanti alla giornata, sperando che in queste ultime ore di mercato la Lazio riesca ad aggiungere un altro tassello importante. Credo che ce ne sia bisogno".

"Il mercato della Lazio è andato oltre le premesse, certo che rispetto alle altre le cose cambiano. Gudmundsson? Non lo vedo esterno puro nel 4-3-3 di Gattuso. Lo vedo più come seconda punta alle spalle della prima. Magari in un 4-3-2-1 potrebbe trovarsi meglio. Nella Fiorentina non ha fatto bene, ha comunque una qualità che nella Lazio potrebbe starci bene. Averlo come alternativa dalla panchina può essere un fattore".

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