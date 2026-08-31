Lazio, Gattuso come Sarri negli ultimi dieci anni: il dato che li accomuna

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due su due non è per tutti. In pochi ci sono riusciti nelle scorse stagioni sulla panchina della Lazio. Uno sicuramente è Gennaro Gattuso, a punteggio pieno in campionato dopo aver battuto Bologna e Genoa. Entrambe le vittorie sono arrivate grazie a una rete di Davide Frattesi, conservando inoltre il clean sheet sia in trasferta che in casa.

Negli ultimi dieci anni un risultato del genere è riuscito solamente a Maurizio Sarri nel 2021/22, appena arrivato alla Lazio. In quel caso vinse 1-3 a Empoli e poi 6-1 contro lo Spezia all'Olimpico. Un totale di 9 gol realizzati, 2 subiti e 6 punti fatti, gli stessi di Gattuso fin qui. Che spera di non fermarsi alla terza contro l'Udinese come successe invece a Mau contro il Milan a San Siro (2-0).