Ex Lazio | Ibrahimovic lascia il Bayern Monaco: ecco dove giocherà

31.08.2026 17:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Ibrahimovic lascia il Bayern Monaco: ecco dove giocherà

Nuova esperienza per Arijon Ibrahimovic. L'ex centrocampista della Lazio, classe 2005, lascerà il Bayern Monaco per passare all'Augsburg in prestito oneroso (500mile euro) con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, come riportato da Sky Sports DE. Ai bavaresi rimarrà anche una percentuale sulla futura rivendita del calciatore: le visite mediche sono già in programma, dopo di che arriverà l'annuncio ufficiale.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.