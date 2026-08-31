Ex Lazio | Ibrahimovic lascia il Bayern Monaco: ecco dove giocherà
31.08.2026 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nuova esperienza per Arijon Ibrahimovic. L'ex centrocampista della Lazio, classe 2005, lascerà il Bayern Monaco per passare all'Augsburg in prestito oneroso (500mile euro) con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, come riportato da Sky Sports DE. Ai bavaresi rimarrà anche una percentuale sulla futura rivendita del calciatore: le visite mediche sono già in programma, dopo di che arriverà l'annuncio ufficiale.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.