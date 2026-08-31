Calciomercato Lazio | Dia a un passo dal Rennes: operazione in chiusura

CALCIOMERCATO LAZIO - Boulaye Dia ai saluti. Il centravanti senegalese è ormai a un passo dal lasciare la Lazio. Ha già l'accordo con il club francese, che sta limando i dettagli dell'operazione con i biancocelesti. Come riportato da SkySport, l'affare dovrebbe ammontare a circa 8,5 milioni di euro. Attesa a breve la fumata bianca.

Solo quest'estate la Lazio aveva riscattato il calciatore per 11,3 milioni di euro dalla Salernitana, dopo due anni di prestito. Ora Dia ha deciso di tornare in Francia, dove ha già vestito la maglia dello Stade Reims tra il 2018 e il 2021. Dopo Ratkov al Levante, la Lazio sta definendo un'altra cessione in attacco.