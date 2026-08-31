Lazio, Pinamonti: "Felice per l'esordio, ci toglieremo tante soddisfazioni"

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Dopo la vittoria contro il Genoa, il nuovo centravanti della Lazio Andrea Pinamonti ha mandato un messaggio ai tifosi biancocelesti attraverso il canale WhatsApp del club biancoceleste. Di seguito le sue parole sul suo debutto e sui tre punti in campionato: “Ciao a tutti tifosi, sono Pina. Sono felicissimo di questo mio esordio insieme a tutti voi. Contentissimi per i tre punti, andiamo avanti così che ci toglieremo tante soddisfazioni. Un abbraccio a tutti e forza Lazio!”.