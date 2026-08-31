Calciomercato Lazio | Cancellieri, ultime ore decisive: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Matteo Cancellieri è in uscita e ieri all'Olimpico ha affrontato proprio il Genoa, club che nelle scorse settimane aveva mostrato interesse per lui e che il giocatore ha però scelto di rifiutare, come scrive il Corriere dello Sport. Una decisione che ha complicato i piani, ma non ha chiuso definitivamente la partita.

Con il mercato ormai alle battute finali, le prossime 48 ore saranno decisive per capire quale sarà il destino di Cancellieri: la Lazio dovrà valutare se trovare una nuova soluzione in uscita o trattenere il giocatore, con il rischio di arrivare alla prossima estate con il contratto in scadenza.