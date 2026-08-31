Lazio, la prima pagina del Corriere dello Sport: "Re Davide" - FOTO
31.08.2026 08:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Davide Frattesi si è già preso la Lazio. Due vittorie, due gol del nuovo centrocampista biancoeleste. Due 1-0, quelli di Bologna e dell'Olimpico contro il Genoa, ottenuti nel segno dell'uomo più atteso.
Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova, Gattuso scaccia i fantasmi e può iniziare a tirare un sospiro di sollievo. L'inizio di stagione è promettente, soprattutto con un Frattesi così che, al suo secondo gol consecutivo, viene esaltato anche dal Corriere dello Sport: "Re Davide", questo il titolo in prima pagina del quotidiano.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.