IL TABELLINO di Lazio - Genoa 1-0
Serie A Enilive | 2ª giornata
Lunedì 30 agosto 2026, ore 20:45
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-GENOA 1-0
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini (80' Lazzari), Doekhi, Provstgaard, Tavares (63' Pedraza); Frattesi, Rovella (37' Belahyane), Taylor; Cancellieri (63' Isaksen), Dia (80' Pinamonti), Zaccagni.
A disp.: Motta, Renzetti, Romagnoli, R. Bordon, Pellegrini, Farcomeni, Przyborek.
All.: Gattuso.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez (78' Amorim); Norton-Cuffy, Frendrup, Sow (58' Messias), Ellertsson; Baldanzi (78' Meichtry), Vitinha (63' Osmajic); Colombo.
A disp.: Sommariva, Stolz, Mitaj, Martin, Havel, Sabelli, Pucza, Otoa, Wiafe, Doucuré, Vaz.
All.: De Rossi.
Arbitro: Ermanno Feliciani (sez. Teramo); Assistenti: Mastrodonato - Fontanii; IV ufficiale: Mariani; V.A.R.: Abisso; A.V.A.R.: Cosso
Marcatori: 25' Frattesi (L)
Ammoniti: 15' Ostigard (G), 35' De Rossi (G), 90'+6' Amorim (G), 90'+6' Zaccagni
Espulsi: //
Recupero: 4'pt, 5'st