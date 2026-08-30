IL TABELLINO di Lazio - Genoa 1-0

30.08.2026 22:46 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Lazio - Genoa 1-0
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Serie A Enilive | 2ª giornata

Lunedì 30 agosto 2026, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-GENOA 1-0

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini (80' Lazzari), Doekhi, Provstgaard, Tavares (63' Pedraza); Frattesi, Rovella (37' Belahyane), Taylor; Cancellieri (63' Isaksen), Dia (80' Pinamonti), Zaccagni. 

A disp.: Motta, Renzetti, Romagnoli, R. Bordon, Pellegrini, Farcomeni, Przyborek. 

All.: Gattuso.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez (78' Amorim); Norton-Cuffy, Frendrup, Sow (58' Messias), Ellertsson; Baldanzi (78' Meichtry), Vitinha (63' Osmajic); Colombo. 

A disp.: Sommariva, Stolz, Mitaj, Martin, Havel, Sabelli, Pucza, Otoa, Wiafe, Doucuré, Vaz.

All.: De Rossi.

Arbitro: Ermanno Feliciani  (sez. Teramo); Assistenti: Mastrodonato - Fontanii; IV ufficiale: Mariani; V.A.R.: Abisso; A.V.A.R.: Cosso

Marcatori: 25' Frattesi (L)

Ammoniti: 15' Ostigard (G), 35' De Rossi (G), 90'+6' Amorim (G), 90'+6' Zaccagni

Espulsi: //

Recupero: 4'pt, 5'st

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.