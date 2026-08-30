Mimun: "Lazio con gioco di squadra, bravo Gattuso!"
30.08.2026 22:55 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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La Lazio non sbaglia all'esordio in campioanto all'Olimpico. La squadra guidata da Gattuso batte per 1-0 il Genoa di De Rossi grazie al gol di Frattesi, il secondo consecutivo, ma in generale grazie a un buona prestazione di squadra.
Al termine della sfida questo il pensiero di Clemente Mimun: "2 gol di Frattesi 6 punti per una buona Lazio concentrata e con gioco di squadra, bravo Gattuso".
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