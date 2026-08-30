SONDAGGIO - Lazio-Genoa: vota il migliore in campo dei biancocelesti
30.08.2026 23:50 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
SONDAGGIO LAZIO GENOA - Inizia con una doppia vittoria la stagione della Lazio in Serie A. Dopo il successo di una settimana fa al Dall'Ara contro il Bologna, anche questa sera sono arrivati i tre punti al termine della partita casalinga contro il Genoa. Decisivo ancora Davide Frattesi, che ha sfruttato al massimo l'assist di Nuno Tavares, votato MVP del match.
Impatto da vero top player quello avuto dall'ex Inter dal momento del suo ritorno a Roma: due gol in due partite, di cui una non giocata neanche da titolare. Ora i biancocelesti vorranno confermarsi contro l'Udinese, nel match del prossimo 7 settembre. Prima, però, è il momento di decretare il migliore in campo nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).
autore
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.