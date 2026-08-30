Lazio - Genoa, pronti via: per Pinamonti esordio all'Olimpico
30.08.2026 22:28 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Pronti via, all'Olimpico, nella sfida tra Lazio e Genoa, c'è spazio anche per il nuovo acquisto Andrea Pinamonti. Partito dalla panchina Gattuso ha deciso di schierarlo negli utlimi dieci minuti della sfida. Esordio ufficiale quindi per il numero 9, entrato al posto di Dia.
Anche la società ha celebrato il momento sui social con uno scatto accompaganto dalla frase: "Il debutto del numero 9".
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