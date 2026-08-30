Lazio - Genoa, Frattesi ancora in gol e entra nella storia del club

Davide Frattesi ha sbloccato la sfida col Genoa all'Olimpico sfruttando un assist di Tavares, è il suo primo gol in casa e il secondo in questo avvio di campionato. Una rete che gli vale un posto in una speciale classifica e nella storia del club.

L'ex Inter è solo il terzo centrocampista a segnare in entrambe le due sfide di Serie A con la maglia della Lazio nell'era dei tre punti a vittoria. Il primo dopo Juan Sebastián Verón (1999/00) e Demetrio Albertini (2003/04).

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