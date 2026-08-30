Cribari all’Olimpico di padre in figlia: Larissa in prova con la Lazio Women - FOTO
30.08.2026 19:35 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Ospite speciale nella serata odierna allo stadio Olimpico. In tribuna, infatti, c’è anche un ex calciatore della Lazio per assistere alla gara dei biancocelesti con il Genoa. Si tratta dell’ex difensore Emilson Cribari, a Formello dal 2005 al 2010.
Con lui sugli spalti anche la giovane Larissa, figlia di Cribari. Classe 2012, la giovane è a Roma non solo per assistere alla partita, ma anche per effettuare un provino proprio con la maglia che fu del papà.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, Larissa Cribari effettuerà un provino con la Lazio Women per aggiungersi poi eventualmente alle giovani del settore giovanile bianccoceleste.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.