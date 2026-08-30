PRIMAVERA | Ciucci: “Questa è una Lazio unita, importante avere continuità”

Vittoria importante per la Lazio Primavera, che al Fersini ha superato con un risultato rotondo l’Albinoleffe. Al termine della gara è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club il difensore Federico Ciucci. Queste le sue parole: “Siamo un gruppo che sa lavorare, che sa mettere la testa bassa e ascoltare ciò che lo staff dice e propone. Lavorare sodo è la nostra caratteristica più importante e credo si stia vedendo in queste prime partite di campionato”.

“Ci sta dando una grande mano il poter dare continuità al lavoro fatto lo scorso anno, tanti ragazzi erano già presenti. Possiamo dare una mano ai nuovi e dare continuità al nostro lavoro. Portare una vittoria muove la classifica, ma soprattutto rispecchia il lavoro che stiamo facendo in settimana e questo ci dà sempre più fiducia e ci fa credere fortemente in quello che facciamo”.

“Sicuramente la prossima sarà importante contro una bella squadra, dobbiamo limare tutte quelle situazioni in cui siamo andati un po’ in difficoltà, correggendo i dettagli che contro queste squadre possono fare la differenza. Mi interessa rafforzare la solidità a livello difensivo sull’uomo, in marcatura in mezzo all’area. Non sbagliare mai e mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti: non è facile ma per un difensore è fondamentale. Il gruppo mi sembra veramente compatto e unito, penso si possa notare anche da fuori: nei momenti di difficoltà l’importante è rimanere uniti e penso si stia vedendo”.