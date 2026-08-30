Roma, Balerdi si presenta: "Ho già giocato contro la Lazio e..."

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Nuovo acquisto per la Roma. È il difensore Leonardo Balerdi, che arriva dal Marsiglia. L'argentino si è presentato ai canali ufficiali del club giallorosso spiegando il motivo della sua scelta di venire a giocare in Italia. Nel suo discorso ha citato anche la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni: "Quando da piccolo ho visto questa maglia ho pensato subito che fosse bellissima, mi piaceva tantissimo e per questo volevo giocare qua anche perché ho conosciuto il club e i tifosi e vedevo la passione. Per questo volevo giocare qua, vedere tutto questo. Ringrazio tutto il club per la fiducia, ovviamente anche lo staff per tutto. Ora voglio conoscere tutti, anche i calciatori perché non ho avuto il tempo. Ringrazio tutti, anche i tifosi per avermi aspettato all'aeroporto. Sono già venuto qui e abbiamo giocato contro un’altra squadra (la Lazio, ndr). Ora voglio conoscere l'Olimpico da questa parte”.