Lazio, i tifosi del Genoa inneggiano a Lotito: il coro dal settore ospiti
30.08.2026 21:44 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
La protesta contro la società continua imperterrita. La partita tra Lazio e Genoa si sta giocando in un contesto anomalo per una partita di Serie A, con lo stadio che conta solo poche migliaia di tifosi presenti. Tra questi alcune decine di tifosi rossoblù che, nel silenzio dell'impianto capitolino, hanno innalzato dei cori in favore di Claudio Lotito. Dal settore ospiti, infatti, si è alzato il coro "Lotito, Lotito, Lotito" .
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.