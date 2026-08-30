Lazio, i tifosi del Genoa inneggiano a Lotito: il coro dal settore ospiti

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La protesta contro la società continua imperterrita. La partita tra Lazio e Genoa si sta giocando in un contesto anomalo per una partita di Serie A, con lo stadio che conta solo poche migliaia di tifosi presenti. Tra questi alcune decine di tifosi rossoblù che, nel silenzio dell'impianto capitolino, hanno innalzato dei cori in favore di Claudio Lotito. Dal settore ospiti, infatti, si è alzato il coro "Lotito, Lotito, Lotito" .