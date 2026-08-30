Lazio, Gattuso a Dazn: "Lo stadio vuoto fa male. Pinamonti? La società..."

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Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lazio - Genoa, sfida valida per la seconda giornata di Serie A, per presentare la gara. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Partita importante, con il Mantova abbiamo sbagliato, è stato inaspettato. Fa male vedere uno stadio così vuoto, ma dobbiamo essere bravi e fare le cose bene. Quando si vince si lavora meglio, dobbiamo dare continuità. Genoa? Mi aspetto una squadra forte, che ha messo in difficoltà il Napoli, che sa cosa fare e che è allenata bene. Dovremo sporcarci, fare una partita tosta. Ci verranno addosso, dovremo farlo anche noi. Pinamonti? I ragazzi che sono arrivati dobbiamo ringraziarli, la società ha fatto degli sforzi, era impensabile fino a un mese fa, però bisogna dar merito ai ragazzi che son voluti venire a tutti i costi. Sono giocatori importanti, adesso sta a noi metterli nelle condizioni migliori. De Rossi? Quando parlava di calcio aveva visione, è intelligente, mi aspettavo di vederlo in Serie A".