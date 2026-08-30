Lazio - Genoa, l'incontro tra Gattuso e De Rossi: il gesto nel pre gara

È in corso il primo tempo di Lazio - Genoa all'Olimpico, valida per la seconda giornata di Serie A. A pochissimi minuti dal calcio d'inizio Gattuso e De Rossi si sono incrociati a bordocampo e si sono salutati in modo caloroso. I due, compagni di squadra in Nazionale con cui hanno vinto il Mondiale, si sono scambiati un abbraccio sentito.

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